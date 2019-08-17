على طريقة ميريام فارس.. هيا مرعشلي تحبس الأنفاس بلوك جديد وجريء

شاركت الفنانة هيا مرعشلي جمهورها صوراً جديدة وجريئة بجديلات الشعر المجعد على طريقة النجمة اللبنانية ميريام فارس عبر حسابها على موقع “انستغرام”، حيث أطلت بتوب سوداء من دون أكتاف وبقصة V في منطقة الصدر، نسقتها مع بنطال ممزق من قماش الدينم (جينز).

وقالت معلقة باللغة الإنكليزية: “آسفة، هل تفهم ما أقوله أم لا بد لي من الصراخ مباشرة في أذنك؟”.

وتعرضت مرعشلي في الأسابيع الماضية لشائعة وفاتها، فنفتها من خلال نشر صورة لها عبر صفحاتها على الـ”سوشيال ميديا”. وعلقت عليها قائلة: “خبر الحادث كاذب. أنا بخير وجدّاً”.

يذكر ان مرعشلي شاركت خلال شهر رمضان في بطولة ثلاثة أعمال هي “دقيقة صمت” و”مسافة أمان” و”عندما تشيخ الذئاب”، وحققت من خلالهم نجاحاً كبيراً بشخصسات مختلفة وجديدة.