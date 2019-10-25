على طريقة عادل إمام.. أب يقتحم غرفة ابنته في شهر العسل

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول جلسة تصوير لأب فاجأ ابنته وزوجها في شهر العسل بتواجده على فراشهما بغرفتهما بالفندق.

ونالت الفكرة إعجاب الكثير، مؤكدين أنها تدل على مدى حب الأب لابنته وشدة تعلقه بها، بينما أكد البعض الأخر أن الفكرة مستوحاة من فيلم “عريس من جهة أمنية”، والذي قام ببطولته عادل إمام وشارك به أيضًا حلا شيحة وشريف منير وجسد به الزعيم دور الأب الذي يرفض ابتعاد إبنته عنها والزواج.

هذه الصور حصدت على إعجاب عشرات الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما نجحت في الإنتشار على موقعي فايسبوك وإنستغرام خلال الساعات القللة الماضية.



