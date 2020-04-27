بعد عرض الحلقة الثالثه لبرنامج المقالب “رامز مجنون رسمى” الذي يعرض علي شاشة الـ mbc والذي كانت ضحيته الفنانة المصرية “ياسمين صبري”وأجابت ياسمين خلال الحلقة على سؤال وجهته لها الفنانة أروى عن سبب حبها لرجل الأعمال الملياردير أحمد أبو هشيمة، فأجابت ياسمين “بيضحكنى” وهذا سبب حبى له.‏

وقام روّاد السوشيال ميديا ومحبي الفنانه بالتعليق علي هذا التصريح بشكل كوميدي وطريف ،حيث كان من المتوقع والمنطقي أنها تحبه لأنه رجل غنى يسطيع ان يجعلها تعيش حياة مترفة او مثلا لوسامته لشهامته إلا أنها أختارت هذا السبب .

ويُذكر أن أعلن أبو هشيمة أرتباطة رسمياً بـ ياسمين صبري منذ عدة أيام في أحتفال عائلي بسيط؛ احتراماً للإجراءات الاحترازية المتّبعة من أجل محاربة فيروس كورونا بمنع التجمعات، على أن يتم الاحتفال بالزاوج وإقامة حفل كبير قريبا، كما كشف عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” على قناة mbc مصر أن علاقة الثنائى بدأت قبل حوالى ثلاثة أشهر، وأنه وسيتم عقد القران خلال ثلاثة أشهر أي بعد رمضان

ومن ضيوف برنامج “رامز مجنون رسمى” هذا العام، الفنانة ياسمين صبري، نبيلة عبيد، محيي إسماعيل، فيفي عبده، بدرية طلبة، حمدي الميرغني، بوسي، باسم ياخور، ريهام عبدالغفور، أمينة خليل، ياسمين رئيس، الفنان الشعبي عبدالباسط حموده، حسن شاكوش، حمو بيكا، وبوسي ودينا واروى جودة، وبعض نجوم الكُرة المصرية مثل: علي معلول ومحمود كهربا وابو المعاطي زكي وطارق حامد.