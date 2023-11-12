اعتذر الفنان السعودي طلال سلامة عن المشاركة في ليلة “روائع بليغ حمدي” التي أقيمت الخميس ضمن فعاليات مهرجان “موسم الرياض” على خشبة مسرح أبو بكر سالم في “بوليفارد رياض سيتي”.

طلال سلامة يعتذر عن حفل روائع بليغ حمدي

وكان من المتوقع مشاركة الفنان سلامة في السهرة الغنائية إلى جانب الفنان التونسي صابر الرباعي، والعراقي ماجد المهندس، والمصرية أنغام، والسورية أصالة نصري، واللبنانية نانسي عجرم.

تغريدة “طلال سلامة”

وغرّد سلامة على صفحته على تطبيق إكس قبل ساعات قليلة، قائلاً “أتقدّم بالشكر إلى معالي الوزير الشيخ تركي آل الشيخ لمنحي شرف المشاركة في ليلة “روائع الموسيقار بليغ حمدي”. وأقدم اعتذاري الشديد للجمهور لعدم تمكّني من ذلك بسبب صعوبة وصولي إلى موقع بروفات الحفل بالرياض. وأرجو التوفيق لزملائي”.

https://t.co/5aZ2FFFThqاتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الوزير الشيخ تركي ال الشيخ لمنحي شرف المشاركه في ليلة روائع الموسيقار بليغ حمدي .واقدم اعتذاري الشديد للجمهور لعدم تمكني من ذلك بسبب صعوبة وصولي الي موقع بروفا ت الحفل باالرياض . وارجوا من الله التوفيق لزملائي الكبار والقادم اجمل — TALAL SALAMAHطلال سلامه (@SalamaWas) November 8, 2023

وأضاف الفنان السعودي الذي يملك جمهوراً واسعاً “لا يفوتني أن أشكر من حرص على وجودي واهتم بترتيب كافة الامكانيات، وإن شاء الله تتعوض في القادم من الأيام”.

تقدم بالشكر الجزيل لمعالي الوزير الشيخ تركي آل الشيخ لمنحي شرف المشاركه في ليلة روائع الموسيقار بليغ حمدي .واقدم اعتذاري الشديد للجمهور لعدم تمكني من ذلك بسبب صعوبة وصولي الي موقع بروفا ت الحفل باالرياض . وارجوا من الله التوفيق لزملائي الكبار والقادم اجمل

وفور انتشار خبر اعتذار سلامة عبَّر الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنهم بسبب غيابه عن السهرة المنتظرة.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أعلن نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن سهرة “روائع بليغ حمدي” التي يتم فيها تكريم الفنان المصري الراحل بيلغ حمدي (1931-1993) والذي قدّم أعمالا لا تزال خالدة حتى اليوم.

موسم الرياض يحتفل بـ روائع بليغ حمدي

وحملت النسخة الرابعة من مهرجان “موسم الرياض”، مفاجأة فنية فريدة بعد إعلان آل الشيخ، عن سهرة غنائية بعنوان “روائع بليغ حمدي” التي أقيمت مساء الخميس 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وكشف عبر حسابه على منصة “إنستجرام“، عن بوستر السهرة التكريمية التي سيغني فيها مجموعة من الفنانين بقيادة المايسترو المصري المعروف وليد فايد.

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