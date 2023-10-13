ردّت علياء بسيوني، مصمّمة الأزياء وطليقة الفنان المصري أحمد سعد، عن الشائعات التي ترددت خلال الفترة الماضية، بشأن عودتها إلى زوجها السابق أحمد سعد.

كانت هذه الأنباء قد انتشرت بسرعة كبيرة عقب نشر أحمد سعد لكواليس أغنيته الجديدة “بعتذرلك”، فظن البعض أن هذه الأغنية هي إشارة لعودته إلى طليقته علياء بسيوني، وأن الأغنية موجّهة إليها.

علياء بسيوني تكشف حقيقة عودتها لأحمد سعد

من جهتها، نفت بسيوني أنباء عودتها إلى أحمد سعد، ونفت أيضًا أن يكون لديها النية بالعودة إلى طليقها، حيث علّقت قائلة: “مفيش رجوع حصل بينا وكل اللي بيتقال شائعات”. أضافت علياء قائلة خلال تصريحات صحافية محلية: “أغنية بعتذرلك لأحمد سعد ملهاش علاقة بيا وممكن تكون دعاية”.

كان أحمد سعد قد أثار تساؤلات جمهوره، مؤخرًا، فور إعلانه عن تسجيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “بعتذرلك” عبر حسابه على موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستجرام. فسأل بعض المتابعين عن الشخص الذي يوجّه إليه سعد هذا الاعتذار، ليردّ أحدهم قائلاً: “لثلاثة”… في إشارة إلى طليقاته الثلاث: ريم البارودي وسمية الخشاب وعلياء بسيوني.

أحمد سعد يُعلق على انفصاله عن زوجته علياء بسيوني

يُذكر أن أحمد سعد قد خرج عن صمته بشأن حدث طلاقه، وعلّق للمرة الأولى، بعد عدّة أسابيع من إعلان زوجته علياء بسيوني الانفصال عنه. خلال تصريحات على هامش حفل “موريكس دور” الذي أُقيم في لبنان، علّق أحمد سعد على خبر طلاقه من علياء بسيوني، حيث أجاب عن سؤال وُجه إليه حول ما إذا كان يشعر بالحرية بعد الانفصال، قائلًا: “قصدك الحرية دون جواز.. أنا أصلا حر كدة كدة”.

وهو التصريح الذي يُعدّ التعليق الأول من سعد حول حدث طلاقه، وذلك بعدما أعلنت علياء بسيوني خبر الطلاق في 31 أغسطس الماضي، موضحة انفصالها عن أحمد سعد من خلال مشاركة نشرتها عبر حسابها على موقع إنستجرام.

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

كانت علياء بسيوني قد كتبت رسالة هاجمت خلالها أحمد سعد بعد طلاقه لها قائلة: “الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي”.

وأضافت: “شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك”.

أغنية “بعتذرلك”

ونشر احمد سعد صورا من كواليس التصوير، وعلق عليها قائلًا: «من تسجيل الأغنية القادمة (بعتذرلك) من استديوهات #المرواس الآنكلمات: محمد الشافعي، ألحان: إسلام رفعت، توزيع العبقري: يحي مهدي، وجميعا لنا الشرف بقيادة أوركسترا المايسترو: هاني فرحات».

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