نشرت الفنانة “سمية الخشاب” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، لقطات مجمعة لها خلال رحلتها البحرية علي متن يخت في الأسكندرية، نشرتها على أنغام أغنية من أغاني المهرجانات الشهيرة وهي أغنية “عود البطل”، كما ظهرت سمية بإطلالة صيفية مميزة خطفت بها الأنظار بشدة.

حيث أطلّت سمية بـ تيشيرت أسود مكتوب عليه كلمة love. وتلقّت عددا كبيرا من التعليقات التى أشادت بجمالها، فمنهم من كتب لها: “ما شاء الله يا سمية كل مرة تفاجئينا بتغير في شكلك انت بتصغري و روحك دايما حلوة”، “مرحبا الفنانه الكبيرة سمية ماشالله محليه البحر بجمالك الساحر، الشمس خجلت منك يا سمية”.

يُذكر أن الفنانة سمية الخشاب تستعد حالياً لبطولة فيلم “صابر وراضي” مع الفنان “أحمد آدم”، وذلك من خلال جلسات عمل من أجل الإستقرار على موعد تصوير اولى المشاهد، والمُرجّح خلال شهر يونيو الحالى، الفيلم من تأليف محمد نبوى واخراج أكرم فريد ، وكان صناع العمل يستعدون لبدء تصوير الفيلم الفترة الماضية علي أن يتم طرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل، لكنهم أجلّوا التصوير فى انتظار تجاوز أزمة فيروس كورونا بسلام.