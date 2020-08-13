تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، بعض الصور النادرة التى تعود إلي فترة الثمانينات من حفل زفاف المطرب المصري “علي الحجار”، علي الفنانة المصرية “مشيرة إسماعيل”، الأمر الذي فوجئ به عدد كبير من النشطاء الذين لا يعرفون عن تلك الزيجه .

واثارت تلك الصور اهتمام الكثير من المتابعين الذين تراوحت تعليقاتهم بين السؤال عن سبب الانفصال والمقارنة بين شكليهما في الماضي والحاضر، يشار إلي أن زواج الفنانين الكبيرين الذي أنتهي على إثر خلافات زوجية أنتشر وقتها أن سبب أنفصالهما كان غيرة الحجار الكبيرة على مشيرة لتترك الأخيرة الفن وتلتفت لتربية ابنتها الوحيدة “مشيرة”.

فيما كشفت الفنانة مشيرة إسماعيل فى أحد البرامج التلفيزيونية أن السبب الحقيقي للأنفصال كان بسبب سوء أحوال الفنان المادية، لأنه كان في بداية مشواره الفني. كما كشفت مشيرة أن السبب في هذا الزواج يرجع إلى الفنان الكبير جورج سيدهم، ولكن لم يستمر زواجها من على الحجار كثيرا، فبعد سنتين ونصف السنة أعلنا انفصالهما دون إبداء الأسباب وقتها.

وعلي الصعيد الفنى، يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ18، المقامة فعالياته في مكتبة الإسكندرية، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 27 أغسطس، على المسرح المكشوف بالمكتبة، في تمام الساعة الـ9 مساءً، يبدأ المهرجان يوم السبت القادم وتفتتحه الفنانة دينا الوديدي بحفلها الغنائي المنتظر، وتستمر فعالياته حتى يوم السبت الموافق 29 أغسطس، ويشارك في المهرجان الفنان محمد الشرنوبي، الفنانة نسمة محجوب، بجانب مجموعة من الانطشة الثقافية والورش التدريبية، ويكون حفل الختام مع الفنان مصطفى قمر.