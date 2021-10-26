عبر علي جابر، ومدير مجموعة MBC التلفزيونية، عن استنكاره للكلام الذي ادلى به وزير الاعلام اللبناني جورج قرادحي خلال احدى البرامج السعودية عن حرب اليمن.

وقال علي جابر في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “مؤسف كلام وزير الاعلام و مؤسف ما وصلت له هذه الحكومة من تقصير في الاداء و اهمال للمسؤولية. اذا كانت القوى الحقيقية التي تسيطر على اوضاع البلد بهذا التفكير فالمصيبة اعظم.”.

مؤسف كلام وزير الاعلام و مؤسف ما وصلت له هذه الحكومة من تقصير في الاداء و اهمال للمسؤولية. اذا كانت القوى الحقيقية التي تسيطر على اوضاع البلد بهذا التفكير فالمصيبة اعظم. #لبنان_ليس_بخير — Ali Jaber (@alimouinjaber) October 26, 2021

وكان جورج قرداحي قد اعتبر، خلال استضافته في برنامج “برلمان شعب”، أن جماعة الحوثيين في اليمن، تنظيم مسلح يدافع عن أرضه وليس تنظيم إرهابي، وقال إن هذه الحرب اليمنية “عبثية يجب أن تتوقف .”.

تحية لـ #جورج_قرداحي على هذا الموقف الرائع من العدوان على اليمن. موقف شجاع. pic.twitter.com/Hz84leX9k0 — عباس محمد الزين (@AbbasAlzein) October 26, 2021

واكد جورج قرداحي ان الحوثيين يدافعون عن انفسهم ثم تساءل “هم يعتدون على احد؟” وبعد ان سأله شعيب علن المسيرات التي يقوم الحوثيين بارسالها للاعتداء على السعودية اجابه “بس انت عم تشوف كمان الاضرار التي تلحق بهم كشعب يقصفون في منازلهم وفي بيوتهم وفي قراهم وفي ساحاتهم وفي جنازاتهم وفي افراحهم يقصفون بالطائرات كمان حان الوقت لهذه الحرب العبثية ان تتوقف”.

وقد قارن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الكلام الذي ادلى به وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بما كان قد قاله شربل وهبة، وزير الخارجية حينها، والذي تسبب في اعتذاره ثم استقالته.

#جورج_قرداحي

مابين وصفنا بالبدو على لسان شربل وهبة إلى وصفنا بالمعتدين على لسان جورج قرداحي تتكشف لنا حقائق وزراء تبناهم تاجر المخدرات (حسن زميرا).

بالأمس خضع شربل وأعتذر واليوم لن نهدأ حتى يعتذر جورج قرداحي الذي صعد واشتهر بأموالنا وعبر قنواتنا.

همتكم ياشعب طويق. pic.twitter.com/KiC17GMu9b — عبدالله الزهراني ⁦ ⁩ (@asa982) October 26, 2021