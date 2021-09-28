أوضح الإعلامي السعودي علي المشعل حقيقة مقاضاته مواطنه الإعلامي والممثل الكوميدي بدر صالح، في قضية يعود تاريخها لأعوام سابقة، وصدر فيها أخيرا حكم بحبس الأخير 5 أشهر.

وخرج المشعل للتعليق على القضية، بعد أن راجت معلومات بأنه رفع قضية ضد الإعلامي صالح، حيث قال إنه ”تلقى عدة رسائل تطالبه بمسامحة بدر صالح وهو ما دفعه للخروج والتأكيد بأنه لم يرفع أي قضية ضد بدر صالح، وأنه لا علاقة له بقضيته والحكم المرفوع ضده من قريب أو بعيد“.

على الرغم إني نفيت في هذه التغريدة موضوع رفعي لقضية على الاخ بدر صالح بسبب "الطقطقة" اللي سوها على أحد الفيديوهات اللي نشرتها قبل "7سنوات"



الا ان لازال البعض يعتقد عكس ذلك



أحب أقول إني اتعاطف مع بدر، وأتمنى أنه ما يُسجن. https://t.co/TZ0EXmNnnt pic.twitter.com/bXmck1nb3r — علي المشعل (@AliAlmeshaal) September 27, 2021

وأضاف الإعلامي السعودي أنه ”يتعاطف مع بدر ويتمنى ألا يتم سجنه، رغم أنه أساء إليه قبل 7 سنوات بسبب أحد مقاطع الفيديو بطريقة وصفها بغير المقبولة“.

وبدوره، أكد بدر صالح أن ما يثار بشأن زج اسم الإعلامي علي المشعل في قضيته هو مجرد إشاعة، قائلا: ”هذا الكلام غير صحيح وأتمنى ألا يتضرر علي بسبب هذه الإشاعات“.

رداً للاشاعات اللي طلعت على #علي_المشعل انه هو الذي يرفع عليا القضية.



هذا الكلام غير صحيح.



واتمنى ان لا يتضرر بسبب هذه الاشاعات. — بدر صالح (@BidzSaleh) September 27, 2021

وكان بدر قد ظهر بمقطع فيديو تداولته حسابات معنية بأخبار المشاهير خلال الساعات الماضية، قال فيه إنه ”قبل نحو 6 أعوام انتقد شخصا في الموسم الرابع من برنامجه ايش اللي، فقام هذا الشخص بتقديم شكوى ضده“.

وأضاف أن المحكمة ”اعتبرت أنه مخطئ، فحكمت عليه بالحبس 5 أشهر، واستأنف الحكم مرتين اعتراضا عليه، إلا أنه تم إبلاغه أنه تم تأييد الحكم، وأنه لم يبقَ باستطاعته استئناف الحكم مرة أخرى، وهو ما يوجب عليه تسليم نفسه“.

وأوضح بدر أن ”القضية هذه كانت قيد المحاكمة من قبل أزمة كورونا، دون أن يكشف عن هوية الشخص الذي قدم شكوى ضده أو تفاصيل أخرى بشأنها“.