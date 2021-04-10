فاجأ الفنان العراقي علي يوسف الجمهور بإعلانه اعتزال الفن، بعد الجدل الكبير الذي ثاره خلال الفترة الماضية بأزمة زواجه المزعوم من الفنانة الكويتية هند البلوشي.

وأعلن علي يوسف قرار اعتزاله الفن عبر صفحته على “إنستغرام”، وكتب: “أعلن اعتزالي الفن والغناء.. وأطلب من الله العفو والغفران”.

وشارك علي يوسف في برنامج المواهب “ذا فويس” عام 2015، وطرح العديد من الألبومات الغنائية بلهجات منوعة ما بين اللهجة الخليجية والعراقية واللبنانية، أبرزها ألبوم “أكبر كذبة”.

قد تعرض علي يوسف لأزمة مؤخراً بعدما نفى زواجه من هند البلوشي، بالرغم من نشر الأخيرة مستندات ووثائق تثبت زواجهما في تركيا.

واعتبر علي يوسف أن هند البلوشي اختلقت قصة من لا شيء، مشيراً إلى أن الصور التي جمعته مع الفنانة الكويتية كانت ضمن مشروع فيلم في تركيا لم يكتمل، الأمر الذي تحدثت عنه الأخيرة، وقالت: “إي صحيح كان في مشروع فيلم، لأني حطيت شركتي بين إيديك.. سلمتك كل هند وما تملك”.

ورداً على تحدي هند البلوشي للفنان العراقي بالخروج لإنكار زواجه منها، أطل الأخير عبر خاصية البث المباشر على صفحته على “إنستغرام”، نافياً كل الأخبار المتعلقة بزواجه من الفنانة الكويتية، معتبراً أن “إعلان الزواج غير كامل”.

وفاجأ علي يوسف متابعيه بطلاقه لهند البلوشي خلال البث المباشر، وقال: “إن كانت هند تعتقد أن هذا الزواج قائم فأقول على الملأ.. فأنت يا هند جاسم البلوشي.. طالق.. طالق.. طالق.. لو كان في صحة بكلام هند البلوشي”.

بعد ذلك فجرت هند البلوشي مفاجأة من العيار الثقيل، وصرحت أنها اضطرت لإعلان الزواج في شهر يناير الماضي بعكس الاتفاق المبرم بينهما، لأنها اكتشفت حملها من الفنان العراقي علي يوسف، مشيرة إلى أن الجنين كان مهددا بالإجهاض بسبب ضعف الحمل: “أنا فنانة وسمعتي تهمني جداً.. وبعد ما أرسلتله تقرير الحمل انصدم وكذب الموضوع”.

وقالت الفنانة هند البلوشي إنها تمتلك كامل الأدلة لإثبات أن علاقتها بالفنان العراقي علي يوسف شرعية، وأن والده ووالدته مكثا معهما في تركيا لمدة شهر كامل، بالإضافة لفيديو من اليوم الذي تم عقد القران به، وعلقت: “وين بتروح من رب العالمين علي يوسف.. وين بتروح وانت مازالت تنكر نفسك.. أنا الله شاهد علي مش الناس”.