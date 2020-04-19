شاركت النجمة القديرة”إٍسعاد يونس”، جمهورها ومتابعيها ،عبر حسابها الرسمى بموقع”إنستجرام”، بصورة نادرة لها فى مرحلة الطفولة حيث أعادت صاحبة السعادة نشرها بعدما تداولتها مؤخرًا مواقع التواصل الإجتماعي المختلفه وكتبت تعليقا عليها: “دى أنا”.

يأتى هذا بعد أيام من احتفال النجمه القديرة بعيد ميلادها الـ70 ، والذي تلقت علي إثره عدد كبير من التهانى من نجوم كبار أبرزهم الفنانة “يسرا” والنجمة الإستعراضية “شريهان” ضرة إسعاد يونس والزوجه الثانية لزوجها رجل الأعمال المصرى “علاء الخواجة”،

وقد حرصت بعدها صاحبة السعادة، على توجيه رسالة لكل من هنأنها بعيد ميلادها، فنشرت صورة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت تعليقًا عليها قائلة: “فى يوم عيد ميلادى أخدت منكم يا أحبابى وأصحابى نفحة أمل وطاقة حب أعيش عليهم اللى باقى من العمر، يا أغلى الناس، ربنا يديمكم عليا نعمة، كتر خيركم”.