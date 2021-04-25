فتح الإعلامي المصري عمرو أديب النار على مواطنه الفنان محمد رمضان وذلك بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، أمس السبت.

وقال عمرو أديب- خلال برنامجه “الحكاية” على قناة “mbc مصر” إن وفاة الطيار بمثابة عبرة لمحمد رمضان وستطارده العمر كله، ووجه رسالة له: “كمل يا محمد انت ماشي في السكة الصح… نفسي تقرى الكلام اللي مكتوب عنك النهاردة… ربنا يدي كل واحد على قد نيته… ويجعل كل دعاء الناس النهاردة من نصيبك”.

وتابع عمرو أديب: “الله يرحم أبو اليسر وحاجات تانية مفيش مجال اذكرهالك دلوقتي يا محمد يا رمضان… قولنالك خد بخاطر الراجل قبل ما يموت… والمواطن المصري بيقلب في ثانية وأكبر منك وأعظم منك وانت ملحقتش تعمل حاجة في الوسط الفني… وربنا بيدي كل واحد على قد نيته”.

وعرض عمرو أديب مداخلته الهاتفية مع الطيار أبو اليسر قبل وفاته، واختتم قائلا: “روح اعملي فيديو تاني يا محمد يا رمضان عشان ارفع عليك قضية جديدة”.



وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.