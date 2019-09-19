عمرو اديب يثير الجدل: “بكره يوم مهم جدا رلازم كلنا ناخد بالنا من اللي حيحصل”

سخر الاعلامي المصري عمرو اديب على طريقته من الدعوات الى التزول الى الشارع يوم غد الجمعة والتي اطلقتها الفنان والمقاول محمد علي.

فقد نشر عمرو اديب، منذ قليلي، تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “بكره يوم مهم جدا رلازم كلنا ناخد بالنا من اللي حيحصل . مشاعري متناقضه ولكن هو يوم اختبار للجميع لغالبيه الشعب المصري العظيم . ومطلوب من كل واحد يقوم بدوره .”

بكره يوم مهم جدا رلازم كلنا ناخد بالنا من اللي حيحصل . مشاعري متناقضه ولكن هو يوم اختبار للجميع لغالبيه الشعب المصري العظيم . ومطلوب من كل واحد يقوم بدوره . بكره الاهلى والزمالك وان شاء الله حنكسب 😆😆😆😆😆 — Amr Adib (@Amradib) September 19, 2019

وتابع عمرو اديب: “بكره الاهلى والزمالك وان شاء الله حنكسب 😆😆😆😆😆”.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك لتقام في السابعة مساء بدلا من الثامنة من مساء الجمعة.

ويذكر ان محمد علي دعا إلى خروج تظاهرات الجمعة تزامنا مع مباراة السوبر.