نشر الفنان عمرو دياب على حسابه الخاص في “فيسبوك” مقطع فيديو يسجّل أولى لحظات وصوله إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في احتفالات العيد الوطني رقم 90، حيث سيحيي حفلاً بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة يوم 26 من شهر أيلول (سبتمبر) الجارى.

وظهر دياب في الفيديو الذي بات تريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة، وهو خارج من أرض المطار يرتدي قميص وشورت ويضع الكمامة على وجهه، ولأول مرة لا تظهر معه زوجته الفنانة دينا الشربيني في رحلة له خارج مصر، وذلك منذ إعلان ارتباطهما، رغم حرصها الشديد على تواجدها معه في كل رحلاته.

وكشفت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية أن أربعة فنانين مصريين سيشاركون في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90، حيث نشرت بوسترات لمواعيد حفلات النجوم عمرو دياب ومحمد حماقي وأنغام وتامر عاشور.

ومن المقرر أن يقام حفل الهضبة عمرو دياب يوم 26 أيلول (سبتمبر) الجاري في مدينة الملك عبد الله الرياضية، أما حفلتا تامر عاشور وأنغام فستقامان فى 24 أيلول (سبتمبر) بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

ومن جانبها، أكدت الفنانة الإماراتية أحلام مشاركتها أيضا في إحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، الموافق 22 أيلول (سبتمبر) الحالي، بمناسبة العيد الوطني السعودي، حيث غردت عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “جايتكم يا أهل جدة”.