اجتمع الفنان المصري ​عمرو دياب​ برجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ للمرة الأولى بعد فترة انقطاع دامت أشهراً في دبي.

ونشر أبو هشيمة صورة من اللقاء بصحبة دياب وأحد الأصدقاء، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات “الله تصالحتوا انت وعمرو حقيقي المليونيرات ملهاش إلا بعض”، “لما عمرو ساب دينا رجعت الأمور لطبيعتها”، “يبقى صح دينا اللي كانت مفرقاكم حمد الله على السلامة يا رب ودايما منورين وفهم عمرو ان من الستات اللي هتوقع ما بينا يا هضبة اللي بينا كتير”.



وكانت أخبار تداولت عن خلافات بين الرجلين ، وتدهور علاقة دياب بـ هشيمة مؤخراً وذلك بعد زواج كل منهما، من دون أن يوضح أي منهما حقيقة الأمر، وساءت العلاقة بينهما حسب بعض الأنباء بسبب حديث الممثلة ​ياسمين صبري​ زوجة أبو هشيمة بشكل غير لائق عن الممثلة ​دينا الشربيني​التي اعتبرت أنها لم تتزوج من دياب إذ إن الأخير لم يعلن رسميا عن زواجهما أو ينفي عن وجود أي علاقة تربطهما سويا، مما تسبب في خلافات بين الأزواج حيث ألغى أبو هشيمة متابعة عمرو دياب على موقع للتواصل الاجتماعي

ومن المعروف أن أبو هشيمة والهضبة تربطهما علاقة صداقة كبيرة منذ وقت طويل، ولم يفوت رجل الأعمال أي حفلة يقيمها عمرو دياب، حيث يظهر معه في كل مناسبة، ولكن بدون أي مقدمة اختفى الثنائي عن الأنظار بدون سبب واضح.