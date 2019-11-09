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عمرو دياب وأحمد حلمي وعمرو اديب في موسم الرياض

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احمد حلمي وعمرو اديب وعمرو دياب

احمد حلمي وعمرو اديب وعمرو دياب

نشر الفنان المصري عمرو دياب مجموعة صور جمعته بالاعلامي عمرو اديب والفنان احمد حلمي وذلك على هامش تواجدهما في موسم الترفيه بالعاصمة السعودية الرياض.

وحرص عمرو دياب على التقاط الصور مع أحمد حلمي والإعلامي عمرو أديب، وذلك خلال تواجدهم في الرياض، حيث أحيا “الهضبة” حفلا كبيرا مساء الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض.

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After last night’s concert at @riyadhseason #RiyadhSeason #Riyadh #KSA

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وكان قد حضر الحفل اكثر من 30 ألف متفرج في ساحة مسرح محمد عبده في الرياض.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد أجرى لقاء حصريا مع عمرو دياب في كواليس مسرح الحفل، وكشف خلاله “الهضبة” الكثير من طقوسه قبل الصعود للغناء في الحفلات، وقدم شكره للجمهور السعودي والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

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