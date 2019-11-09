عمرو دياب وأحمد حلمي وعمرو اديب في موسم الرياض

نشر الفنان المصري عمرو دياب مجموعة صور جمعته بالاعلامي عمرو اديب والفنان احمد حلمي وذلك على هامش تواجدهما في موسم الترفيه بالعاصمة السعودية الرياض.
وحرص عمرو دياب على التقاط الصور مع أحمد حلمي والإعلامي عمرو أديب، وذلك خلال تواجدهم في الرياض، حيث أحيا “الهضبة” حفلا كبيرا مساء الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض.
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After last night’s concert at @riyadhseason #RiyadhSeason #Riyadh #KSA
وكان قد حضر الحفل اكثر من 30 ألف متفرج في ساحة مسرح محمد عبده في الرياض.
وكان الإعلامي عمرو أديب قد أجرى لقاء حصريا مع عمرو دياب في كواليس مسرح الحفل، وكشف خلاله “الهضبة” الكثير من طقوسه قبل الصعود للغناء في الحفلات، وقدم شكره للجمهور السعودي والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.