نشرت الراقصة جوهرة، على حسابها الخاص في “فيسبوك” صورة جديدة برفقة الفنان عمرو دياب، حرصت فيها على إخفاء وجه شخص كان معهما في الصورة؛ ما تسبّب في إثارة التساؤلات لدى المتابعين عن هذا الشخص.

ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعي جوهرة على “فيسبوك”، حيث علّق هؤلاء على سبب إخفاء وجه الشخص الثالث في الصورة.

وكان “الهضبة” قد طرح منذ أيام أغنيته الجديدة “أهي أهي”، التي تعاون فيها مع المغنية اليونانية “إيريني بابادوبلو”، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وتم تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا بمشاركة عازفين أجانب.

يُذكر أن موسم الصيف الفائت شهد حضوراً قوياً لـ”الهضبة”، حيث طرح مع بدايته أغنية “يا بلدنا يا حلوة” التي تصدّرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، وطرح بعدها أغنيته “أماكن السهر” التي حققت نِسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع “يوتيوب”، ومختلف تطبيقات الموسيقى.