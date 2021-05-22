أشعل النجمان المصريان عمرو دياب وتامر حسني، أجواء حفل زفاف نجل رجل الاعمال أيمن الجميل والذي أقيم مساء أمس الجمعة فى مدينة الجونة وسط حضور كبير لنخبة من رجال المجتمع والفنانين ورجال الأعمال والشخصيات العامة في كافة المجالات.

وقدم عمرو دياب وتامر حسني، خلال فقرتيهما الغنائية، عددا من أشهر أغنيانهما كما حضر المطرب الشعبي “حمو بيكا” لتأدية بعد الأغانى.

كما أشعلت الراقصة جوهرة أجواء الحفل بتأديتها لوصلات رقص على انغام الفنان عمرو دياب.

وقد شارك في الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر كان ابرزهم يسرا، ليلى علوي، الهام شاهين، لبلبة، ياسمين صبري وغيرهم.

وقد اثارت الصور التي تم تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الاستغراب لدى الكثيرين كون الحفل أقيم بعد ساعات قليلة على تشييع الفنان سمير غانم الى مثواه الاخير .