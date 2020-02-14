عمرو دياب ودينا الشربيني يحتفلان بـ “عيد الحب” في أحد المقاهي

نشر الفنان المصري ​عمرو دياب​ صورة له برفقة زوجته الممثلة المصرية دينا الشربيني، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الثنائي موجودان في أحد المقاهي، محتفلان بعيد الحب الذي يصادف اليوم 14 شباط.

من ناحية أخرى، يستعد دياب لطرح ألبومه الجديد “سهران”، يوم 12 شباط/فبراير المقبل، ومن المتوقع أن يضم الألبوم العديد من الأغاني المتنوعة، من بينها الأغاني التي قدّمها دياب لأول مرة في حفلاته مؤخراً، من بينها أغنية “عم الطبيب”.

كما شوّق دياب محبيه لأغنية “هيعيش يفتكرني” من الألبوم الجديد، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.