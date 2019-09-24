عمرو دياب يغني مجدداً لدينا الشربيني بعد “برج الحوت”.. والاخيرة تتألق بفستان مميز

لم تتمكن النجمة دينا الشربيني من التواجد في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة بسبب ارتباطها ومشاركتها كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية بالمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا بالمغرب بدورتة 13، لتبدأ بعدها بتصوير دورها في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” أمام النجم كريم عبد العزيز.



وتداولت صفحات لمحبي النجمة المصرية صورها من اخدث اطلالاتها وبدت فيها كالطفلة وفي غاية الجمال بفستان صيفي بتصميم ناعم وبلون بطيخي محير بين تدرجات اللون الزهري والبرتقالي، وتميز بقصته الانيقة عند منطقتي الصدر والخصر. واكملت اناقتها بترك شعرها منسدلا على طبيعتها ومكياج خفيف جداً.



وتأتي هذه الاطلالة الشبابية، بعد ايام من اصدار النجم المصري عمرو دياب اغنيته الجديدة “تحيرك” ضمن ألبومه “انا غير”، والتي اجمع عشاقه على ان كلماتها المليئة بالغزل موجهة بشكل مباشر للشربيني، لافتين الى انها أضافت الى حياته رونقا مميزا وزادت من سعادته وقربه من جمهوره.

والأغنية من كلمات محمد القياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع طارق مدكور، وهي الاغنية الرابعة التي يطلقها “الهضبة” قبل طرح الألبوم بشكل كامل.