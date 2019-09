عمرو دياب يغني مجدداً لدينا الشربيني بعد “برج الحوت”.. والاخيرة تتألق بفستان مميز

View this post on Instagram

النجمة #دينا_الشربيني أثناء مشاركتها فى الدورة الثالثة عشر للمهرجان الدولى بسلا فى المغرب ويذكر ان #دينا_الشربينى هى عضوة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائى الطويل😍 @dinaelsherbiny.lovers #dinaelsherbiny #dinaelsherbinylovers #dinaelsherbinyfans #dina_elsherbiny #zay_elshams #likeforlike #like4like #like4likes #likeforlikes #follow #follow4followback #followers #followme #celebrity #star #love #fashion #summer #2019 #positivevibes #goodmorning #morning #المغرب #مهرجان_سلا #morocco