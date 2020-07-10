حرص الفنان المصري عمرو دياب على توجيه رسالة عزاء في وفاء الفنان الكبير محمود رضا الذي وافته المنية اليوم الجمعة عن عمر ناهز التسعين عاما.

وكتب عمرو دياب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير محمود رضا، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان.”.

خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير محمود رضا، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان. pic.twitter.com/KpPYj9WQCX — Amr Diab (@amrdiab) July 10, 2020

يذكر ان الراحل محمود رضا هو والد زوجة عمرو دياب السابقة شيرين رضا، التي انفصل عنها عام 1992، وجد ابنته نور.

من ناحية أخرى، أكدت شيرين رضا أنه بسبب جائحة كورونا، فإن عزاء والدها الفنان محمود رضا، سيقتصر على العائلة فقط، حيث نشرت شيرين عبر حسابها على “إنستجرام”، صورة والدها الراحل، وعلقت، “توفى منذ قليل والدى الفنان الكبير محمود رضا، وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط، كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها.. شكر الله سعيكم جميعاً”.