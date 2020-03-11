عمرو سعد وفيفي عبده بالكمامة: “الحفلة التنكورونا”

نشر الفنان المصري عمرو سعد، صورة جديدة له برفقة الفنانة فيفي عبده والمنتجة سارة الطباخ، وذلك عبر حسابه على انستغرام
وظهر عمرو سعد و فيفي عبده وسارة الطباخ في الصورة وهم يضعون الكمامة على وجوههم، وعلق كاتبا: “الحفلة التنكورونا”.
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يذكر ان عدد كبير من الفنانين ظهروا في الفترة الاخيرة بالكمامة وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.