عمرو سعد وفيفي عبده بالكمامة: “الحفلة التنكورونا”

نشر الفنان المصري عمرو سعد، صورة جديدة له برفقة الفنانة فيفي عبده والمنتجة سارة الطباخ، وذلك عبر حسابه على انستغرام

وظهر عمرو سعد و فيفي عبده وسارة الطباخ في الصورة وهم يضعون الكمامة على وجوههم، وعلق كاتبا: “الحفلة التنكورونا”.

يذكر ان عدد كبير من الفنانين ظهروا في الفترة الاخيرة بالكمامة وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.