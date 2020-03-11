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عمرو سعد وفيفي عبده بالكمامة: “الحفلة التنكورونا”

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عمرو سعد وفيفي عبده بالكمامة

عمرو سعد وفيفي عبده بالكمامة

نشر الفنان المصري عمرو سعد، صورة جديدة له برفقة الفنانة فيفي عبده والمنتجة سارة الطباخ، وذلك عبر حسابه على انستغرام

وظهر عمرو سعد و فيفي عبده وسارة الطباخ في الصورة وهم يضعون الكمامة على وجوههم، وعلق كاتبا: “الحفلة التنكورونا”.

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الحفلة التنكر ونااااا 😂 @fifiabdouofficial @saraheltabakh

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يذكر ان عدد كبير من الفنانين ظهروا في الفترة الاخيرة بالكمامة وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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