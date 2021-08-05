كشف الفنان ” عمرو سعد ” في تصريحات لبرنامج ” ET بالعربي ” عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الفنانة ” دلال عبد العزيز ” مؤخرا .

حيث أشار عمرو سعد إلى أن دلال عبد العزيز كانت قد طلبت من الفنان ” حسن الرداد ” أن تتحدث معه وعندما سمع صوتها تأثر بشكل كبير لما يبدو عليه من تعب شديد فكانت تنهج كثيرا وتتحدث بصعوبة .

وذلك نتيجة معاناتها من تليف بالرئة الذي نتج عن مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا وتحتاج إلى الوقت للعودة إلى حالتها الطبيعية .

وأكد عمرو سعد على أنه يحاول الاطمئنان عليها بشكل مستمر من الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد .. كما أضاف أنها حتى الآن لا علم لها بخبر وفاة زوجها الفنان ” سمير غانم ” .

وحول ما تردد عن تقليص مشاهدها في مسلسل ” ملوك الجدعنة ” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي بسبب إصابتها بفيروس كورونا نفى الفنان عمرو سعد هذا الأمر مؤكدا أنها قامت بعمل مشاهدها بالكامل وكانت تود العودة لمصر بشكل سريع .

فقال : ” هي كانت عايزة تسافر بسرعة حتى أنا كنت بهزر معاها وقلتلها المخرج أحمد خالد موسى هيزودلك 4 مشاهد لكنها كانت مستعجلة على السفر وكان واحشها ولادها وأستاذ سمير الله يرحمه ” .

وتابع عمرو سعد أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت مترددة في قبولها لدورها بالمسلسل خشية أن تصاب بالكورونا وتنقل الفيروس لزوجها خاصة أن ظروفه الصحية وقتها لم تكن جيدة .