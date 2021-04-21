أعلن الفنان ” عمرو وهبة ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” يوم أمس الثلاثاء عن استقباله لمولودة مشيرا إلى حيرته في إختيار إسم لها.

فكتب قائلا : ” الآنسة New Folder عمرو وهبة ( لسه مش لاقيين إسم ) .. دعواتكو ربنا يبارك فيها ويجعلها ذرية صالحة ” .

وفي منشور آخر له نشره منذ قليل عبر حسابه على موقع فيس بوك كشف عن إختياره لإسم ” غالية ” لمولودته .

وقال في تعليقه على إختياره لهذا الإسم ساخرا : ” الناس اللى بتسألنى ليه اخترت إسم غالية .. يا جماعة غالية جاى من الغلو نسبة إلى فاتورة المستشفى ” .