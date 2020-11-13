أعلن عمر جونيور حفيد النجم المصري العالمي الراحل عمر الشريف عن انضمامه للموسم الثالث من المسلسل الإسرائيلي The Baker and the Beauty.

والمسلسل رومانسي كوميدي إسرائيلي يحكي قصة حب بين خباز بسيط ونجمة عالمية .

وبدأ المسلسل بالعرض للمرة الأولى عام 2013. ومن المتوقع أن يبدأ التصوير قبل نهاية العام في تل أبيب.

ونشر جونيفور خبر انضمامه عبر “إنستغرام”، قائلًا: “متحمس جدًا للانضمام إلى أحد مسلسلاتي المفضلة”.

يُذكر أن عمر جونيور حفيد عمر الشريف والممثلة المصرية الراحلة فاتن حمامة، من نجلهما “طارق”، اشتهر سابقاً بالعمل كعارض أزياء، وهو نصف مصري حيث يحمل الجنسية الكندية، فقد ولد لأم مغربية يهودية، ويعيش خارج مصر منذ عام 2012 ، بعدما كشف صراحة عن ميوله الجنسية وأنه “مثلي الجنس”.