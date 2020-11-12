اثار الفنان المصري عمر كمال الجدل بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة جديدة له علق عليها بالتحدث عن المال وراحة البال.

وظهر عمر كمال فى الصورة واقفا امام سيارته الفخمة من نوع “BMW” وعلق كاتبا: “الفلوس مش كل حاجة.. راحة البال أهم شيء”.

وتفاعل مع الصورة والتعليق عدد كبير من متابعي عمر كمال حيث جاءت التعليقات على الشكل التالي:” مش كده يا جدع ؟! راحه البال مش كل حاجه الفلوس أهم حاجه.” و”راحة البال مش كل حاجة … الفلوس أهم شيء” و”طب اي رايك تديني فلوسك واديك راحه بالي”.

وكان عمر كمال قد اثار الجدل سابقا بتعليق قال فيه: “اركن شهادتك على جنب لو ربنا مأذنش واشتغلت بها وشمر واشتغل وحقق حلمك”.

وبعد الهجوم الكبير عليه من رواد السوشيال ميديا قدم توضيحا قال فيه:” فيه رقم محطوط للحجوزات ع الصفحة عشان الشغل والأفراح والحفلات .. من اكتر المكالمات اللى بتيجى عاوزين شغل ومفيش شغل عندكم عشان احنا محتاجين شغل .. حاجة بتحسسنى بالحزن جدا لانهم شباب ف سنى .. فا بحب بين كل فترة والتانية اكتب بوست للناس فيه تشجيع وحافز ان خلى جواك ايمان بنفسك وامل ف ربنا وان كل حاجة هاتتعدل”.



وأضاف:” انا شاب اخدت دبلوم صنايع وكملت دراسة مزيكا ف معهد موسيقى العربية .. ولما طلعت ملقتش فرصة أغنى ف الطرق العادية زى قصور الثقافة و الأوبرا وكده .. فقررت اعتمد على نفسى واشتغل كل حاجة وحرفيا شمرت واشتغلت ومشيت ف كل الطرق اللى توصلنى لهدفى”.



واوضح :” كتبت بوست من المنطلق ده اللى هوا شيل شهادتك على جنب لو مشتغلتش بيها وانزل و شمر وهات حلمك وهدفك وحققه وحطيت صورة لتكريمات وجوايز نتيجة لنجاحى ف مجالى وطبعا قصدى ان كل واحد ف مجاله يجتهد مش يسيب شهادته ويروح يغنى أكيد .. ايه الغلط ف كده يا جماعة !”.

وكان عمر كمال قد طرخ مؤخرا أغنية “شيكولاتة سايحة” بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة. الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة إلى أكثر من مليون مشاهدة.