أجرى المطرب ” عمر كمال ” مداخلة هاتفية لبرنامج ” القاهرة اليوم ” الذي يقدمه الفنان ” إدوارد ” تحدث من خلالها عن كواليس أغنيته الجديدة ” أوعدك ” والتي شاركته الفنانة ” سمية الخشاب ” في الغناء بها .

فقال عمر كمال متحدثا عن تفاصيل هذا التعاون بينه وبين سمية الخشاب بأنه التقى بالأخيرة في إحدى المناسبات وهو يعلم حبها للغناء فعرض عليها أن يقوما بعمل أغنية وفيديو كليب معا .

وتابع : ” التعاون مع سمية الخشاب كان بالصدفة واشتغلنا منذ أربعة أشهر في الكليب والمشروع توقف بسبب شهر رمضان وسفرها الى الخارج .. وقررنا وضع إفيهات من مسلسل “موسى” في الكليب ” .

وأضاف حول علاقته بها : ” سمية الخشاب من الستات الحلوة وجميلة زي المصريات .. والعلاقة بيني وبين سمية شغل فقط ” .

وعند سؤال عمر كمال عن ارتباطه بسمية الخشاب رد ضاحكاً : ” أتمنى أتجوزها بس طبعاً الكلام ده هزار وعلاقتنا شغل فقط ” .