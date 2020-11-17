أثار الفنان المصري الشعبي عمر كمال والموديل شيماء علام.الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما معا في صورتين نشروهما عبر حسابيهما على انستغرام.

فقد نشر عمر كمال صورة ظهر فيها جالسا الى جانب شيماء علام واكتفى بالتعليق بإيموجي قلب احمر لتعلق هي بدورها كاتبة “حياتي”.

كما نشرت شيماء صورة اخرى عبر حسابها وعلقت كاتبة “عمر كمال عندنا” مع ايموجي قلب ابيض ليرد عليها عمر: “مبسوط انى شوفتك يا حبببتى “.

وفور نشر الصورتين إنهال المتابعون بالتعليقات وكان من بينهم “أيوة يا نجم” “شكلنا هنسمع خبر حلو قريب” “ربنا يكرمك” “لابقين على بعض”.

ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها عمر كمال جمهوره صورة له برفقة شيماء علام مما أثار الجدل والشكوك حول وجود قصة حب تجمع بيمهما، خاصة وأنه دائم التصوير معاها خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

يذكر أن شيماء علام، هي عارضة ازياء عراقية. ولدت في المغرب ومن ثم انتقلت لدبي في الإمارات المتحدة العربية للدراسة وحصلت على شهادة البكلوريوس من الجامعة الأمريكية في دبي. وهي ناشطة مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعها اكثر من 800 الف عبر حسابها على انستغرام.