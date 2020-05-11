حل المطرب المصري ” عمر كمال ” ضيفا مع المخرجة ” إيناس الدغيدي ” في برنامجها ” شيخ الحارة والجريئة ” المذاع على قناة القاهرة والناس .

وخلال الحلقة وجهت إيناس الدغيدي سؤالا لعمر كمال حول طبيعة العلاقة بينه وبين الراقصة ” جوهرة ” خاصة بعد ما تردد في الآونة الأخيرة عن وجود علاقة حب بينهما وارتباطهما .

وأكد عمر كمال على أن علاقته بجوهرة علاقة عمل ليس أكثر .. وإنها تتمتع بخفة دم وشخصية جميلة تجعل الجميع يحبها ويميل إليها .

بالإضافة إلى طريقة رقصها الجديدة التي تساهم في إنجاح أعمالهم بدرجة كبيرة عندما ترقص عليها .