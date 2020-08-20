نشر الفنان المصري ” عمر كمال ” منشورا له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تحدث من خلاله عن الوظائف التي امتهنها قبل دخوله إلى عالم الفن موجها رسالة إلى متابعيه بأن النجاح يأتي نتيجة السعي وراء الأحلام ومواجهة الصعاب .

وتضمن المنشور صورة لعمر كمال ظهر فيها وهو يعمل في محطة نفطية وأخرى حديثة ظهر فيها أمام سيارة فارهة .

وكتب في تعليقه على الصور قائلا : ” مفيش حاجة بتيجى بالساهل .. هتقعد تقول أحط الشهادة فين وبص مين معاه وبص مين جاب إيه هتقف مكانك ومش هتتحرك .. الدنيا والأيام بتجرى ولو ملكش قلب تسعى وتجازف وتجرب الدنيا هتفرمك وهتبقى زى الكتير اللى تايهين فيها ” .

وتابع : ” اتعلمت وأخدت شهادة أنا بردو اتعلمت وأخدت شهادة .. طلعت مش لاقى شغل أنا بردو طلعت مش لاقى شغل .. أهلك صرفوا دم قلبهم عليك أنا بردو زيك .. بس أنا مقعدتش اشتكى حالى واقول حال البلد وأقول كانى ومانى نزلت اشتغل بإيدى وقولت حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب ” .

وأضاف عمر كمال : ” اشتغلت كل حاجة .. جريت فكل السكك اللى ممكن توصلنى للنجاح .. بتعامل وبوصل لكل الناس اللى ممكن اشتغل معاهم ويضيفوا ليا .. بشغل دماغى وبتعلم وبحاول أفهم الدنيا والسوق رايحين فين واعمل اللى يعجب الناس .. قول الحمد لله ولو لقيت غيرك في نعمة قول ربنا يزيده ويدينى ” .