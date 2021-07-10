شن المطرب ” عمر كمال ” هجوما على الفنانة ” سمية الخشاب ” خلال مقابلة أجراها مع قناة الجديد اللبنانية والسبب في ذلك هو أغنية ” أوعدك ” التي جمعتهما وتم طرحها مؤخرا .

حيث أشار عمر كمال إلى أن سمية الخشاب لم تتعاون معه تعاونا كاملا لتحقيق النجاح المنشود من الأغنية مثلما استطاع أن يحقق في أغانيه السابقة .

فقال : ” مبتكلمش معاها ولا بتصل ولا بتواصل مع سمية الخشاب منذ طرح الأغنية لأنها لم تتعاون معي حتى تحقق الأغنية النجاح الكبير زي أغنياتي قبل كده اللي حققت ملايين المشاهدات ” .

وأضاف عمر كمال أن قصة أغنيته مع سمية الخشاب بدأت عندما قابلها في إحدى المناسبات وسألها عن الغناء خاصة وأنه يعلم أنها تهوى الغناء واتّفقا على تقديم أغنية جديدة معا .