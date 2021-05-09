أثارت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ضجة بعد ظهورها الأخير، بسبب التغير الكبير في ملامحها نتيجة المبالغة في عمليات التجميل، بحسب ما قاله الجمهور.

وقال متابعو الفنانة إن شكلها بدا مختلفا تماما عن السابق، خاصة من ناحية الفك والأنف بعد ظهورها بفيديو نشرته عبر حسابها الخاص في سناب شات.

وتفاعل رواد السوشال ميديا مع شكل ليلى الجديد؛ إذ أكد البعض أنها كانت أجمل بكثير في السابق، وجاء في التعليقات: “مشكلة تتكلم عن مشكلة العدسة وساحبة على ام ام المشكلة الأساسية !!! وجهك يا ماما صار يخرع”.

شفايفها فكها هذا كله وماتغير شي — A R W A (@itsarwa97) May 9, 2021

مو ذاك التغير

صارت تشبة دينا الشربيني الي كانت دايم مع عمر دياب — Mha (@mha_sbi3i) May 9, 2021

وقال اخر “وش ذاا ياخي حرام والله. (ولقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم) وش سوت بعمرها .. هوس عمليات التجميل المفروض يصنف رسميا ضمن الادمان مثله مثل المخدرات ما يمدي الوحده تبدأ تسوي شي بسيط الا وتستمر معد تقدر توقف”.

احس ما كأنها هي احس شخص ثاني اول كانت حلوه ليه غيرت وجهها — Mnoo21 (@Munirajfahad) May 8, 2021

للاسف — 𝐙𝐨𝐳 . (@zizaa444) May 8, 2021