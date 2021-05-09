أثارت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ضجة بعد ظهورها الأخير، بسبب التغير الكبير في ملامحها نتيجة المبالغة في عمليات التجميل، بحسب ما قاله الجمهور.
وقال متابعو الفنانة إن شكلها بدا مختلفا تماما عن السابق، خاصة من ناحية الفك والأنف بعد ظهورها بفيديو نشرته عبر حسابها الخاص في سناب شات.
وتفاعل رواد السوشال ميديا مع شكل ليلى الجديد؛ إذ أكد البعض أنها كانت أجمل بكثير في السابق، وجاء في التعليقات: “مشكلة تتكلم عن مشكلة العدسة وساحبة على ام ام المشكلة الأساسية !!! وجهك يا ماما صار يخرع”.
وقال اخر “وش ذاا