خضعت الفنانة المصرية الشابة سارة سلامة، لجلسة تصــوير جديدة عـادت بها إلي مواقع التواصل الإجتماعي بعد غيـــاب طويل،

وظهرت سلامة بإطلالة صيفية فارتدت بنطلونا باللون الأبيض والأزرق و”تيشيرت أبيض” واعتمدت تسريحة شعر منسدل.

ونشرت سارة، تلك الصور الجديدة لها عبر حسابها بموقع “إنستجرام“، واكتفت بذلك دون كتابة تعليق، وتفاعل مع تلك الصور آلاف المتابعين.

وظهرت سارة في الصور بملامح متغيرة، أثارت التساؤلات حول خضوعها لـ عملية تجميل، وأشار الكثيرين إلي هذا التغيير في ملامحها، ومما جاء في التعليقات:” دي الأستاذة سارة سلامة هانم بس مش عارفين دي فلاتر ولا تجميل”، وأيضًا “بوظت وشها هي كانت حلوة”، و”سارة سلامة بعد خمسين عملية تجميل

وسارة سلامة، هي إبنة الفنان أحمد سلامة، وهي واحدة من ضمن بناته السبعة اللاتي لفـــت جمـالهن الأنظار إليــــهن، وكانت قد اشتــهرت منذ أول أعمـــ ـــالها بفتــاة “الهوت شورت”، وذلك بسبب ظهورها به طوال عرض مسلسل “ابن حلال”، وهو أول أعمالها الفنية.

بدأت سارة سلامة البالغة من العُمر 28 عامًا مشوارها نحو الشهرة، بالعمل في مجال الإعلانات، مُشاركة في أكثر من إعلان لأبرز الماركات العالمية، ثم انتقلت للعمل في مجال التمثيل منذ عام 2012 من خلال الدراما التليفزيونية، حيث اشتركت مع كريم عبد العزيز في أول أعمالها وهو مسلسل «الهروب»، وهو من تأليف بلال فضل وعرض المسلسل في شهر رمضان.

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ولفت دورها بالمسلسل الأنظار إليها، وأنغمست في المشاركات الدرامية، إذ ظهرت في مسلسلات مثل: موجة حارة، كذلك شاركت في مسلسل اسم مؤقت، مع الفنان يوسف الشريف وشيري عادل، ومسلسل الكبير أوي، حتى تطل في مسلسل “ابن حلال”، عام 2014 بطولة الفنان محمد رمضان، حيث لمعت «سلامة» بأدائها في المسلسل، وهو ما زاد من شهرتها سريعًا.

بعدها حصلت على مجموعة من الأدوار مثل مسلسل حواري بوخاريست، في دور شقيقة بطل المسلسل الفنان أمير كرارة، ومسلسل مولانا العاشق مع مصطفى شعبان.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة سارة سلامة، المسلسل الكوميدي “إسعاف يونس”: بطولة هناء الشوربجي، محمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، عبير صبري، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، كريم محمود عبد العزيز، والعمل من إخراج معتز التوني.

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