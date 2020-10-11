شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، متابعيها على انستغرام، بمقطع فيديو طريف يجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.

وظهر العوضي في الفيديو وهو يمازح ياسمين عبد العزيز بعنف وهو يعانقها من الخلف بشدة بمشهد أشبه بالخنق بينما هي تتألم وتحاول منعه وتحولت الشاشة إلى اللون الأسود على أنغام أغنية “الوتر الحساس” للفنانة شيرين عبد الوهاب، وبالتحديد كوبليه “يعاملني بطيبة وإحساس يدلعني قدام الناس بيعرف إني رومانسية بيلعب على الوتر الحساس”.

وكانت ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي قد اثارا الجدل منذ فترة حيث ظهر الاخير وهو يضع يده على بطن زوجته ما اثار الشكوك حول حملها.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل “ونحب تاني ليه” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020، وشاركها بطولته النجوم: شريف منير، كريم فهمي، وسوسن بدر وغيرهم.