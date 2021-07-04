استعان الفنان اللبناني راغب علامة بالشاعر نزار فرنسيس للرد على الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام.

وظهر نزار فرنسيس في الفيديو بينما كان يسأله راغب علامة: “استاذ نزار شو بتقول للحسابات الوهمية والجيوش الالكترونية؟”.

وجاء رد نزار فرنسيس عبر قصيدة قصيرة قال فيها: “عندك بشر ما بيفهموا حكي البشر.. عيب نحن نرد أو نعمل حساب.. لو كل ما نبح كلب ردينا بحجر.. كانت حجار الأرض أغلى من الكلاب..”.

وعلق راغب علامة على الفيديو كاتبا: “يسلم تمك يا استاذ نزار”.

وعاد نزار فرنسيس وعلق على الفيديو بالقول: “هيدي الحقيقة يا استاذ الكلّ.. عمرك ما تتطلّع وراك..”.