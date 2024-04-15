كشف الفنان وائل عبد العزيز حقيقة الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية حول زواجه من الفنانة دينا فؤاد، مهاجماً المواقع الإخبارية التي تصفه بشقيق ياسمين عبد العزيز من دون ذكر اسمه.

وائل عبد العزيز يرد على شائعة زواجه من دينا فؤاد

وسخر وائل عبد العزيز من تلك الأخبار وعلّق عليها مازحاً: “أيوة أنا ودينا اتجوزنا فعلاً وعندنا ٦ عيال”، وهاجم المواقع الإخبارية قائلاً: “وهو أخو ياسمين ده ملوش اسم؟ كل الأعمال والجوائز والنجاحات دي ملهاش قيمه عندكم!”.

منشور وائل عبد العزيز

ونشر وائل عبد العزيز مجموعة صور جمعته بالفنانة دينا فؤاد وعلّق عليها قائلاً: “العمل الوحيد اللي جمعني بدينا هو مسلسل لبناني- مصري سنة ٢٠١٣، وهي إنسانة محترمة واتجوزت مرتين في حياتها ومعروفين عند الكل، ولا اتجوزت مني ولا من أخويا ولا أبويا حتى”.

ومن ناحية أخرى، شاركت الفنانة دينا فؤاد مؤخرا في بطولة مسلسل حق عرب والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي وعرض في سباق رمضان 2024.

مسلسل حق عرب

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب على العديد من المشاهد الصادمة، وأبرزها مقتل سماح الجياش، التي تقوم بدورها وفاء عامر على يد “منة” بعدما اكتشفت أن سماح هي التي قتلت والدتها حسنية الداية.

الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب

ومن ضمن الأحداث، وفاة المعلم عبد ربه الذي يلعب دوره رياض الخولي بسبب إصابته بجلطه شديدة، بعدما اكتشف أن “سميحة” ابنته نقلت جميع أملاكه لها دون أن يعلم، ويتوفى “عبد ربه” في المستشفى بعد توقف عضلة قلبه.

وشهدت الحلقة أيضًا، إصابة حنان التي تقوم بدورها دينا فؤاد بالجنون بعد وفاة زوجها المعلم عبد ربه وخسارة جميع أمواله بالإضافة إلى حبها الشديد لعرب.

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