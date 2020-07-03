شاركت الفنانة المصرية سمية الخشاب متابعيها على حسابها على انستغرام بإطلالة جذابة بالمايوه أثناء قضاء عطلتها في احد المنتجعات الساحلية.

ونشرت سمية الخشاب مجموعة صور لها على طريقة الفيديو على انغام اغنية “عود البطل” حيث ظهرت وهي تستمتع بعطلتها الصيفية على البحر، وترتدي مايوه باللون البرتقالي، وارتدت معه “كاش مايوه” وبدون مكياج.

على الصعدي الفني، اعتذرت سمية الخشاب عن المشاركة فى فيلم “صابر وراضى “بطولة الفنان أحمد آدم وذلك خوفا انتشار فيروس كورونا وقالت في تصريح لموقع “اليوم السابع” “المناعة عندى ضعيفة وأخشى المشاركة فى التصوير فى هذا التوقيت الخطير، واعتذرت للمنتج أحمد السبكى والنجم أحمد آدم وأكن لهما كل حب وتقدير”.