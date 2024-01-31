تزامن أول أمس الـ29 من يناير مع عيد ميلاد الفنان الكبير رياض الخولي، الذي ترك بصمة كبيرة في عالم السينما والدراما المصرية بالإضافة لخشبة المسرح، وذلك بعد بصمات عديدة كل واحدة منها جعلته يتربع على عرش أهم الفنانين في جيله.

الفنان رياض الخولي

بدأ رياض الخولي خطواته بالتدريج، حيث تخرج من معهد الفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج عام 1976م ، وكان ضمن نخبة من الممثلين الشباب التي تم تخرجها هذا العام، بعدها شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية، والأفلام الشهيرة والمسرحيات،

كما شارك في العديد من الأعمال الفنّية التي اشتهرت بشدة في مصر والوطن العربي بسبب الأدوار المفضلة التي كان يقدمها، وكان حريص على تقديم الأدوار الصعيدية لأنه أتقن هذه اللهجة، وملامحه التي ساعدته على تقديم هذا اللون من الفن، وحازت الأعمال الصعيدية التي قدمها على إعجاب الكثير من الفنانين والجمهور.

نشأته ودراسته

الفنان رياض الخولي ولد عام 1953 بشهر يناير في محافظه المنوفية التابعة لمصر، نشأ وترعرع فيها ثم انتقل إلى القاهرة لإكمال دراسته، فكان منذ الصغر يحب الفن والفنانين كثيرًا، وكان يتمنى أن يصبح فنان شهير بعد أن يكمل دراسته، وهذا ما حدث عن طريق أعماله الفنّية التي قدمها إلى التلفزيون المصري.

زوجة الفنان رياض الخولي

الفنان رياض الخولي متزوج من الفنانة راوية سعيد، التى شاركت بـ “مسرحية المتزوجون” مع الفنان الكبير الراحل سمير غانم، والفنانة المصرية شيرين، والكوميديان الراحل جورج سيدهم، حيث جسدت دور «نفيسة» وكان لها مشهدًا شهيرًا مع الأخير وهي تطعمه البيض بطريقة كوميدية، هذا ما كشفه الفنان رياض الخولي في وقتٍ سابق، مع الفنانة والإعلامية “إسعاد يونس” في “برنامج صاحبة السعادة”، كما أشار أن لديه منها 5 أبناء.

أحدث ظهور للفنانة المعتزلة “راوية سعيد” مع زوجها الفنان رياض الخولي

الفنانة المعتزلة “راوية سعيد” ومشهدها الشهير بمسرحية المتزوجون

مهاجمته لـ “الضوء الشارد”

وخلال لقاء سابق في برنامج “ساعة صفا” تقديم الإعلامية “صفاء أبو السعود” أدلي الفنان رياض الخولي بالعديد من الاعترافات والأسرار من حياته، فضلاً عن كواليس أعماله الفنية التي تُذاع للمرة الأولى على الشاشات العربية.

وكان أهمها مهاجمته صُناع “مسلسل الضوء الشارد” الذي لقي نجاحًا كبيرًا، وتأكيده أنه ما هو إلاّ محاولة لاستثمار نجاح مسلسله “الفرار من الحب” الذي قام ببطولته مع الفنانة آثار الحكيم، حيث قال: إن مسلسل “الضوء الشارد” يتمسّح في مسلسل “الفرار من الحب”.

ومن بين الإنفرادات التي حصل عليها البرنامج، اعتراف الفنان القدير رياض الخولي بأنه كان بارعًا في “رياضة الملاكمة”، ولو كان قد استمر بها لنال بطولة العالم.

رياض الخولي في «حق عرب» رمضان 2024

يواصل الفنان رياض الخولي، تصوير مشاهده في «مسلسل حق عرب»، بطولة أحمد العوضي، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل حق عرب، يعتبر البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد العوضي، بدراما رمضان، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم: أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، ميرهان حسين، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال رياض الخولي

وكانت آخر اعمال الفنان رياض الخولي، هو مشاركته في مسلسل «بابا المجال»، الذي تم عرضه ضمن وسم رمضان 2023، دارت أحداثه حول الميكانيكي زين الذي يكافح ليعيش حياة شريفة مع والدته وخطيبته وأخواتها، بينما تقوم والدته بإخفاء حقيقة أن والده ما زال على قيد الحياة، ولكن السر الذي أخفته طويلًا يهدد حياة زين ويقلبها رأساً على عقب.

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