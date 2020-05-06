نشر الفنان عيسى المرزوق صورة جديدة له مع طفلته الوليدة من زوجته هديل الانصاري، شقيقة امل الانصاري، بعد ان كان قد اثار الجدل بتغريدة سابقة اتهمه فيها متابعيه بالسرقة.

وظهر عيسى المروزق في الصورة وهو يحمل طفلته دون ان تظهر ملامحها وعلق كاتبا: “ربي لك الحمد حتى ترضى”.

ربي لك الحمد حتى ترضى pic.twitter.com/21Kku7FjuA — عيسى المرزوق (@ESA_almarzoug) May 5, 2020

وكان عيسى المرزوق قد كشف عن اسم طفلته من خلال تغريدة سابقة عبر حسابه على “تويتر”، كتب من خلاله: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. رزقني الله بمولودة أسميتها “ريما” اللهم أنبتها نباتاً حسناً واجعلها قرة عين لوالديها واحفظها، وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى”، لكن الجمهور لاحظ أنه استخدم نفس الصورة التي استخدمها من قبل نجم كرة القدم الكولومبي الشهير خايمس رودريغيز، مما عرض النجم الكويتي للانتقادات الحادة التي وصلت إلى حد اتهامه بالسرقة.

يذكر ان عيسى المرزوق متزوج من هديل الأنصارى ،وهي بعيدة عن الوسط الفنى و عالم الشهرة و لكنها تم التعرف عليها من خلال شقيقاتها حيث انها شقيقة خبيرة التجميل المشهورة أمل الأنصارى ، و كذلك شقيقة فاطمة الأنصارى التى اشتهرت بالشبه الكبير بينها و بين نادين نسيب نجيم.