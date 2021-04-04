أطلق الفنان الإماراتي ​عيضة المنهالي​ أغنية جديدة تحت عنوان “أم الإمارات” من كلمات الشاعر مبارك بالعود العامري وألحان “ملحن الوطن” محمد الأحمد.

وأهدى عيضة المنهالي الاغنية الى الشيخة ​فاطمة بنت مبارك​ “أم الامارات” بمناسبة صورة سموها يوم عيد الأم.

وحملت القصيدة أبياتاً شعرية جميلة لها معانٍ كبيرة في محبة الشعب الإماراتي للشيخة، والذي قال في مقدمتها: “لك الخير يا مهيوبتن خيرها ممدود يا طهر الاماني كل لحظه تمجدها طهارة تلاوة ليلتن فجرها مشهود غشاها البياض و بيض الايام موعدها ياجنة رجالٍ في المواقف تهد الطود تهاب السباع الضاريه من تواجدها نبرّج بضبح العاديات وحنين الذود وسيوف المعزه والعزايم نجردها…”.

وعرضت الأغنية في القناة الرسمية للفنان عيضة المنهالي عبر فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية كاملة، الى جانب جميع الإذاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن

يذكر أن الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي، هي إحدى زوجات رئيس الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأم ولي عهد أبو ظبي الحالي الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان.وتلقب في وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية بلقب (أم الإمارات).