خرج الفنان المصري فاروق فلوكس عن صمته في أحدث ظهور إعلامي، وتحدث عن الكثير من الأسرار في حياته وعلاقته بعدد من زملائه في الوسط الفني.

وقال فلوكس، خلال استضافته في برنامج “المنسي” على شاشة قناة “هي”، إنه غاب عن الأعمال الفنية نحو 5 سنوات، وشرح: “متعرضش عليا أدوار خالص طول الفترة دي، وكل الجيل القديم مبيشتغلوش، والجيل الجديد مش عايز الجيل القديم، الجيل الجديد رافض تمامًا الجيل القديم تأليفًا وإخراجًا وتمثيل”.

أحدث لقاءات فاروق فلوكس

وأضاف أن أحد أسباب ابتعاده مشكلة في عينه، موضحا: “السبب التاني في ابتعادي أن جالي حاجة في عيني خلتني عندي ضعف نظر في القراءة، ومن مشاكلي حاليا أني مبعرفش أقرأ قرآن ومبعرفش أمضي”، موضحا أنه استغل هذا الوقت في تسجيل كتاب تم تفريغه لـ500 صفحة تحوي كل تاريخه.

وتحدث فلوكس عن دوره الشهير في فيلم “الراقصة والسياسي” وتعليق الفنان محمد رمضان عليه ورفضه تقديم شخصيته في العمل الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وقال الفنان المصري: “دوري في الراقصة والسياسي، الأستاذ وحيد حامد الله يرحمه كلمني وقالي في رواية لفيلم أنا عامله عايزك تشتغل معايا فيه، قولتله هو أنا أطول أشتغل معاك؟، وقرأت الرواية وطيرت بيها، والشخصية كانت لونة وبتتعاطى المخدرات، وكان لازم أخفف الشخصية بالشكل اللي عملته فيها، وإلا كان هيبقى دمه تقيل أوي”.

وأوضح أن شخصيته في الراقصة والسياسي سبب العديد من المشاكل لأولاده، قائلًا: “الدور ده عمل ليا مشاكل، وعمل لأولادي مشاكل في المدرسة، وكانوا بيتعاملوا معاهم بطريقة وحشة، واضطريت أروح المدرسة وأقابل الناظر الإنجليزي، وأدخل الفصول وأوضح لهم أن ده دور وتمثيل وصقفولي، وفهمتهم التمثيل وأنواعه والشخصيات المؤثرة”.

فاروق فلوكس يكشف سبب خلافاته مع محمد رمضان

وعن تصريحات محمد رمضان، قال: “هو قال مقدرش أعمل دور صبي عالمة، وأنا مقدرش أطلع بلطجي في مسلسل، هو كان عنده كام سنة لما أنا عملت الراقصة والسياسي؟ إشمعنى فاروق فلوكس؟ ما خالد الصاوي وغيري عمل الشخصية دي، وأنا بقى مقدرش أمسك عصاية وأعمل خناقة، مينفعش معايا لا شكلًا ولا موضوعًا، هو له قدرة على كده ودي حبكة درامية عنده بيحبها، وأنا لا أعيبه ولكن هو يعيب فيا وهو عيل صغير، هو ممثل شاطر وله قبول، يخليه بعيد عن الناس القديمة اللي زينا”.

يذكر أن محمد رمضان تحدث عن الفنان فاروق فلوكس بشكل غير مباشر في لقاء تليفزيوني، عندما سأل عن أدوار البلطجة التي قدمها، حيث كشف أن هذه الأدوار قدمت من قبل العديد من النجوم من بينهم الفنان فريد شوقي.

وأضاف رمضان: “هناك فنان كبير عمل أشياء أرفض أن أفعلها، وكان يقوم بأدوار صبي عالمة”، متابعا القول: “لو هشحت مش هبقى زيه، رغم أن هذا الفنان قدير”، في إشارة لدور فاروق فلوكس في “الراقصة والطبال”.

خلافه مع الفنان عبدالرحمن أبوزهرة

وعن تفاصيل خلافه مع الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، حكى: “كنا بنصور مسلسل في شقة فخمة ولكن الريحة كانت وحشة جدًا وأنا اتكسفت أقول للمخرج نخلص بسرعة علشان التنفس، وعبدالرحمن دخل يقول كلام كتير في المشهد، قولتله هي ندوة؟ قالي آه ندوة مش عاجبك امشي، ودي اللي زعلتني منه أوي”.

خلافه مع الفنانة مها أحمد

أما عن تفاصيل إصابته بجلطة في القلب بسبب خلافه مع الفنانة مها أحمد، استنكر الفنان ما تردد قائلا: “جالي جلطة في القلب بسبب مها أحمد وأنا شغال معاها في مسلسل؟، أنا مكنتش عارف أني بشتغل مع مارلين مونرو علشان يحصلي كده في السن ده؟ هو أنا هروح أعاكسها وهي ترفضني ويجيلي جلطة؟ إيه المنطق الغريب ده؟”.

وتابع: “المشهد اللي أنا انسحبت علشانه كانت في مكان وأنا في مكان أصلا، وربنا يسامحها وأنا مسامحها، أنا فعلًا جالي جلطة وعملت عملية في القلب، وهي علقت على جملة أنا بقولها وهو ده الموقف، ودي زي بناتي الصغيريين ومش نجمة كبيرة أوي، وهي سابت التمثيل شوية واشتغلت مذيعة، وبعدين سابت شغل المذيعة، وأنا مقدر ظروفها وظروف ابنها، وربنا يسامحها”.

وحول حقيقة تأجيله دفن والدته حتى يكمل عرض مسرحيته، قال فلوكس: “أنا مأجلتش دفن والدتي هي اتوفت الساعة 5 وتلت، والدكتور جه وعمل اللازم وكان صعب تدفن الساعة 7، وكنت شغال مسرحية وقالولي ممكن نوقف وروحت اشتغلت وكانت من أصعب الليالي في حياتي”.

برنامج “المنسي” تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قناة “هي”، ويُعرض يوميًا في العاشرة مساء، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بديااتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.

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