غادة بشور : أهلي عارضوا عملي كراقصة لدرجة انهم ضربوني.. ولم أهدف إلى الإغراء

تحدثت الممثلة السورية ​غادة بشور​ عن بداياتها الفنية قائلةً:”بدأت مشواري من الفنون الشعبية بفرقة أمية للرقص، ثم انتقلت للتلفزيون، بعدها بدأت الرقص الشرقي بالأماكن العائلية المحترمة، مثل “كازينو دمشق الدولي، والقصر، وغيرهما”.

وإضافت:”لم أهدف إلى الإغراء، حيث كان لباسي محتشماً ومختلفاً عن لباس الراقصات حالياً، كما رفض أهلي الموضوع ببادئ الأمر، لدرجة أنني تعرضت للضرب بسبب ذلك، لكن نتيجة إصراري؛ خضعوا للأمر الواقع”.

ومن ناحية اخرى أعطت بشور رأيها بالبرامج التلفزيونية الرمضانية المقدمة من قبل الفنانين قائلةً:”لا أحد يأخذ دور أحد، والإعلامي تبقى له مكانته، كما أن ظهور الفنان على الشاشة ضمن شهر رمضان أمر مرغوب به؛ لأن البرامج التي تقدم فعلاً رائعة”.

وعن الأعمال الدرامية الرمضانية الماضية قالت بشور في مقابلة لإذاعة “ميلودي أف أم”:”لا أرى أن هناك منافسة بين الأعمال الدرامية الرمضانية؛ لأننا حبايب في الوسط الفني وزملاء، بل هناك عمل يؤدى بطريقة جيدة، وبرأيي أن جميع أعمال السنة الحالية كانت جميلة جداً ورائعة”.