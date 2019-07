غادة بشور : أهلي عارضوا عملي كراقصة لدرجة انهم ضربوني.. ولم أهدف إلى الإغراء

View this post on Instagram

📻 من لقاءنا صباح اليوم مع الفنانة المميزة #غادة_بشور ضمن برنامج #WakeUp مع #ماجد_العجلاني و #بتول_سعيد. . شكراً لوجودك معنا ❤️ . . تابعونا يومياً بدءاً من الساعة الـ 9:00 لـ 11:30 صباحاً على هوا ميلودي إف إم سورية. . #ميلودي_قوية💪🏻