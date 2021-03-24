ظهرت الفنانة السورية غادة بشور عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك بفيديو تواجدت فيه داخل أحد المستشفيات وتتحدث عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أصيبت بنوبة قلبية نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وطمأنت الفنانة غادة متابعيها على صحتها، مبينة أنها تحسنت وأصبحت بحالة جيدة، إذ تمكنت من الخروج من محنتها في آخر لحظة، قائلة: “الحمدلله أزمة ومرقت”، حيث انهالت التعليقات بكثافة من قبل متابعيها الذين تمنوا لها الصحة والسلامة.

وشكرت الفنانة غادة بشور من خلال منشورها كل شخص سأل عنها واهتم واطمأن عن حالتها، وخصت بالذكر شركة البراق بيروت والأستاذ محمد العنزي والأستاذ عبد العزيز العنزي لاهتمامهما بصحتها والوقوف إلى جانبها في هذه المحنة، كما وجهت الشكر للأستاذ خلاف والسيدة كلودين والسيد أيوب والمخرج محمود دوايمة وكل طاقم العمل والزملاء الفنانين قائلة: “من قلبي بحبكن”.

وتتواجد الفنانة السورية غادة بشور حاليا في لبنان لتصوير مشاهدها في مسلسل يحمل اسم “بيناتنا” وهو عمل عربي مشترك من إخراج محمود الدوايمة وإنتج شركة العنزي للإنتاج الفني.

من جانب آخر تشارك الفنانة غادة بشور ضمن السباق الرمضاني المقبل في مسلسل “حارة القبة” تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة عاج، حيث تجسد شخصية “أم كامل”، وتدور الأحداث في مطلع القرن الماضي وتحديدا في فترة السفر برلك، وسيتناول العمل العديد من القضايا التي حدثت في تلك الفترة.

وفيما يتعلق بمشاركتها ضمن مسلسل “الماريونيت” كانت الفنانة غادة قد صرحت سابقا أن العمل عبارة عن حلقات متصلة منفصلة ناقدة وخصصت لكل حلقة بطلة، وأنها تلعب دور مدربة ملاكمة من خلال مركز رياضي تشاركها العمل فيه مجموعة سيدات من أبرزهن رواد عليو ورنا شميس والفنان طارق مرعشلي وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج الفنان طارق مرعشلي.

وبالإضافة إلى ذلك تشارك الفنانة غادة بشور في المزيد من مسلسلات البيئة الشامية منها “بروكار” و”الكندوش” ليكون الموسم الرمضاني المقبل شاميا بامتياز.