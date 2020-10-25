اثارت النجمة غادة عادل ضجة واسعة على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي في مصر، بإطلالتها بفستان ابيض بلا اكتاف، ومكشوف البطن والصدر.

وكانت الفنانة المصرية تألقت بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء خلال حفل اطلاق المهرجان، اعتمدت فيها فستاناً من اللاتكس باللون الفوشي اللامع، طويل من دون اكمام وبصدر مكشوف، نسقته مع الماس في اقراط اذنيها والعقد على صدرها، وحقيبة يدها، بينما اختارت من الناحية الجمالية تسريحة الشعر الانسيابي، مع مكياج سموكي

.ويعرض المهرجان الذي يرفع شعار “سينما من أجل الإنسانية” نحو 65 فيلما من أكثر من 40 دولة ضمن عدة مسابقات وبرامج متعددة. واختير فيلم “الرجل الذي باع ظهره” للمخرجة التونسية كوثر بن هنية للعرض في الافتتاح بعد فوزه بجائزتين من مهرجان البندقية السينمائي.









