غادة عادل تكشف عن معاناتها بعد الطلاق.. بماذا وصفت طليقها

قالت الفنانة غادة عادل، خلال لقائها ببرنامج “سهرانين” الذي يقدمه أمير كرارة على شاشة “ONE” إنها لم تكن تهتم بتفاصيل كثيرة في الحياة، خلال السنوات الماضية، ولم تكن على تواصل مباشر مع الأشخاص الذين حولها في كل مكان، نظرا لأنها كانت تلقي بكل هذه المسؤولية على زوجها وقتها المخرج والمنتج مجدي الهواري.

وأوضحت أن طليقها كان يخطط لها مستقبلها في الفن، ويختار الأدوار التي تقدمها ويتعامل مع كل الأشخاص الذين حولها.

وأكدت أنه بعد انفصالهما بدأت تتعامل بنفسها مع كل هؤلاء الأشخاص وتتحمل المسؤولية كاملة وتكتشف أشياء جديدة لأول مرة، وتتعرف على حقيقة أشخاص كثيرة لم تكن تعلمها.

وتابعت: “مجدي كان شايل عني كتير، حتى إنني كنت عندما أصطدم ببعض المشكلات بعد الانفصال أسأل نفسي هل كان كل هذا موجوداً من قبل ولم أعلمه”.

يذكر أن غادة عادل لم تشارك في الموسم الرمضاني الدرامي الماضي وتحضر حاليا لمسلسل جديد بعنوان “مملكة إبليس” مع الفنان رانيا يوسف.