غادة عبدالرازق تخطف الانظار بإطلالة جريئة

خطفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق الانظار بعد نشرها صور جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة ساحرة بفستان جريء نال اعجاب عدد كبير من متابعيها.

من ناحية أخرى، تطل غادة عبد الرازق في رمضان المقبل بمسلسل درامي شعبي تدور قصته حول سيدة تقوم بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.