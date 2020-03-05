الصفحة الرئيسية فن غادة عبدالرازق تخطف الانظار بإطلالة جريئة

غادة عبدالرازق تخطف الانظار بإطلالة جريئة

بواسطة -
0 1149
غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

خطفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق الانظار بعد نشرها صور جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة ساحرة بفستان جريء نال اعجاب عدد كبير من متابعيها.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

💚💚💚💚💚😘

A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on

من ناحية أخرى، تطل غادة عبد الرازق في رمضان المقبل بمسلسل درامي شعبي تدور قصته حول سيدة تقوم بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.