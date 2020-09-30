أطلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بشكل مختلف في أحدث صورها التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

فقد ظهرت غادة عبد الرازق؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الخدود وأحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها. وتركت شعرها منسدلا على كتفيها على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

وقد خطفت غادة عبدالرازق، 55 عاما، الانظار بهذه الاطلالة والتي اشاد بها جمهورها حيث اكدوا انها تزداد شبابا وجمالا.

وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين. ويعتبر “سلطانة المعز” ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.