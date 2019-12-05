غادة عبد الرازق تتعرض لانتقادات بعد إبداء رأيها بـ “ممالك النار”

حاز مسلسل ​ممالك النار​ الذي يلعب بطولته الممثل المصري ​خالد النبوي​ ويجسد فيه شخصية طومان باي على مشاهدات مرتفعة منذ بدء عرضه على شاشة mbc.

وقد أبدى عدد من الفنانين رأيه في هذا المسلسل التاريخي، وأغلبهم أشادوا بمهنية وحرفية خالد النبوي وبالمسلسل بشكل عام إن كان من ناحية الإخراج أو الإنتاج أو طاقم العمل الذي جمع أهم الممثلين على الشاشات العربية.

وانتقدت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ ما أسمته أخطاء بسيطة مرت في المسلسل لكنها في الوقت نفسه عبرت عن إعجابها به.



وفي هذا السياق شاركت عبد الرازق متابعيها بمقطع فيديو من المسلسل في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليه :”بعد الحلقة 12 من ممالك النار، أقدر أقول مبروك لكل صناع العمل مبروك لقنوات MBC، مبروك للفنان المصرى والنجم خالد النبوي”، وتابعت “مع إن هناك بعض الأخطاء ولكنها بسيطة ولا تُذكر والكمال لله وحده، ولكن العمل مشرف للعرب وبه نعرف حقيقة اللي حصل وكيف دخل العثمانيين مصر، شكرًا لفريق العمل ولقنوات MBC، بجد برافو”.

لكن انتقادها الأخطاء في المسلسل أثار حفيظة عدد من جمهورها الذين لم يتقبلوا الأمر وجاءت بعض التعليقات على الشكل الآتي :”أخطاء ايه ياريت توضحي، ده نوعية جديدة من الإنتاج في مصر ومحدش عمل زيه”، أخطاء مين؟، طيب اكتبي إنتي صح الأول، خليكي في مسلسلاتك اللي مابقتش بتتشاف”.

ممالك النار من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج البريطاني بيتر ويبر، وتدور أحداثه حول الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى القرن السادس عشر، ويركز العمل على حياة السلطان سليم الأول الذى حكم الدولة العثمانية فى الفترة من 1512 إلى 1520، ويرصد أيضا المجازر وأعمال السلب والنهب التى قامت بها قوات الانكشارية فى حق أهل مصر والشام.