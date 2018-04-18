غادة عبد الرازق تتعرض لهجوم من متابعيها.. والسبب!

شن رواد مواقع التواصل الإجتماعي حجوما على الفنّانة غادة عبد الرازق بسبب أزياءها التي تعتمدها. حيث اعتبروا أنها “مُتصابية” وترتدي ملابس لا تليق بسنّها أبدًا.

وهناك عدد كبير من المتابعين الذين دافعوا عن غادة معتبرين أن اخيارها لإطلالاتها هو امر شخصي وبامكانها ان تعتمد اللوك الذي تريده.

وكانت غادة قد نشرة صورة تظهر فيها بستايل النّجم الراحل مايكل جاكسون وهو ما أثار سخريّة العديد من متابعيها.