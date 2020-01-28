غادة عبد الرازق تتمنى الزواج للمرة السادسة وتكشف عن مواصفات فتى أحلامها

بعد نشر الفنانة المصرية ” غادة عبد الرازق ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وهي مرتدية فستان زفاف مما أثار الكثير من الجدل والتساؤلات حول زواجها سرا .

خرجت غادة عبد الرازق في تصريحات لها من خلال برنامج ” MBC Trending ” كشفت من خلالها عن كواليس هذه الصورة .. والتي تأتي ضمن جلسة تصوير تحضيرية من أجل فيلمها الجديد ” حفلة 9 ” وليس كما ظن بعض المتابعين بإنها تزوجت مرة أخرى .

ولكنها أعلنت عن رغبتها في الزواج للمرة السادسة ولكن في حال وجدت فتى أحلامها بالمواصفات التي تريدها فقالت : ” يكون رجل محترم وطموح وبيحبني .. معنديش طموح فإنه يكون غني والفلوس والمركز والهبل ده معنديش الحاجات دي ” .

يذكر أن فيلم حفلة 9 من بطولة غادة عبد الرازق وأحمد وفيق ونهال عنبر وكمال أبو رية وصبحي خليل .. ومن إخراج عبد المنعم ربيع والفيلم إنتاج مصري سعودي .. وتدور أحداث الفيلم في عالم الجريمة والغموض .